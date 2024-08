Stefano De Martino ad "Affari tuoi": il debutto lunedì 2 settembre, ecco le parole del conduttore

Manca davvero poco al debutto di Stefano De Martino su Rai1. L'ex talento di Amici, ballerino professionista, sarà il conduttore di Affari Tuoi (il game show della Rete ammiraglia Rai) dopo l'addio di Amadeus. Ci sarà tanta competizione in tv: Affari tuoi, Striscia la notizia dall'altra parte, la programmazione di La7, Nove e tanti altre Reti.

Gli spot sono già in onda da settimane, la presentazione ufficiale - in pompa magna a Napoli - è avvenuta lo scorso luglio. Manca solo l'inizio, il conto alla rovescia è partito. Affari Tuoi è un programma rodato, amato dal pubblico. Prima condotto da Flavio Insinna e Max Giusti e successivamente da Amadeus.

LE PAROLE DI STEFANO DE MARTINO A FAN PAGE

Una lunga intervista a Fan Page, De Martino si racconta senza filtri. Dice:

La scelta di iniziare prima, cioè il 2 settembre? Credo calzi con il rodaggio necessario al programma. Quando c’è un cambio di conduzione una trasmissione necessita di un abbrivio, era giusto cominciare prima per scaldare bene i motori e fare in modo che al rientro dalle vacanze gli italiani ci trovassero già lì. Per creare una nuova abitudine, prima si comincia e meglio è

Se arriveranno delle frecciatine per la concorrenza? Il fair play c’è proprio per una questione di rispetto mio nei confronti del ruolo di Amadeus, un fuoriclasse che esce da cinque Sanremo record, sarebbe stupido e anche controproducente da parte mia mettermi in competizione con una persona di altra esperienza e altro passo.

Il mio obiettivo è cercare di far sì che Rai1 sia sempre la prima scelta degli italiani. Il panorama è differente, ci sarà una ripartizione diversa, Amadeus non aveva contro Amadeus e oltre a Striscia ci sarà accesa anche La7, uno scenario molto competitivo. Vorremmo essere primi in questo nuovo panorama e vedremo poi cosa significherà in termini di numeri.



Questo è il secondo programma che eredito da Amadeus. Il primo è andato bene, adesso dipenderà molto dal secondo. Se va bene questo, magari ne erediterò anche altri. Dovesse andare bene, diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi farebbe piacere fare. A dirne una penso a L’Eredità, ma adesso c’è Liorni