Stefano De Martino: "Io in Rai perché amico di Arianna Meloni? No, l'ho cercata su Google, non sapevo neanche che faccia avesse..."

Il conduttore di Affari tuoi smentisce le voci sul suo conto. E parla anche di Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e di Sanremo

Intervistato da Il Corriere della Sera, Stefano De Martino ha smentito ancora una volta i rumors secondo i quali la sua carriera in ascesa in Rai fosse legata all'amicizia con Arianna Meloni, la sorella della Premier Giorgia: "Abbiamo smentito entrambi. Io ho dovuto perfino cercarla su Google quando è saltata fuori questa cosa, non sapevo nemmeno che faccia avesse". Stefano De Martino e la politica Interpellato sul suo orientamento politico, il conduttore di Affari tuoi ha risposto così quando gli è stato chiesto se fosse di sinistra: "Se esistesse la sinistra, forse potrei rispondere se sono di destra o di sinistra. La verità è che da quando voto, cioè da quando ho 18 anni, purtroppo ho dovuto votare il meno peggio senza mai sentirmi realmente rappresentato". De Martino: "Dopo Amici mi ero montato la testa..." Trentacinque anni, un figlio undicenne dalla donna più desiderata d’Italia, Belén Rodriguez, De Martino ha raccontato di essersi montato la testa. Ai tempi di Amici di Maria De Filippi, trasmissione tv che l'ha scoperto e lanciato come ballerino: "Agli inizi, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi". Il presentatore di Stasera tutto è possibile (tornerà nel 2025 in prima serata su Rai2) ha smentito le voci secondo cui non avrebbe gradito la parodia che gli fanno al GialappaShow, ad opera di Gigi e Ross: "Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede. L’Auditel lo leggo al contrario: se facciamo il 25 per cento di share, diciamo che il 75 non ci ha guardato". Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi Inevitabile un passaggio dell'intervista sull'ex moglie Belen Rodriguez: "Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia (...) Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara. Come l'ho conquistata? Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola...". Diplomatico sul gossip a proposito del flirt con Alessia Marcuzzi: "Ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!". Stefano De Martino conduttore di Sanremo, ma quando? Infine, sul futuro sul palco del teatro Ariston per la conduzione del Festival di Sanremo: "La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo".

