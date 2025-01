Netflix, la piattaforma streaming aumenta i prezzi nel mercato americano

Nel quarto trimestre del 2024, Netflix ha registrato una crescita dei ricavi del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’azienda ha raggiunto un record storico con 19 milioni di nuovi abbonamenti a pagamento, portando il totale degli iscritti a oltre 300 milioni. Il piano di abbonamento con pubblicità ha registrato un successo significativo, rappresentando oltre il 55% delle nuove sottoscrizioni nei mercati in cui è disponibile e registrando una crescita degli iscritti di quasi il 30% rispetto al trimestre precedente. Forte di questi risultati finanziari, il colosso dello streaming ha annunciato un aumento dei prezzi negli Stati Uniti, in Canada, Portogallo e Argentina.





NETFLIX, IL NUOVO LISTINO AMERICANO

Per il momento il rincaro statunitense non dovrebbe riguardare anche il nostro paese, ma se si considerano le strategie adottate in passato, è probabile che molto presto possa arrivare anche in Italia.

Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che in America il piano Standard con pubblicità passerà da 6,99 a 7,99 dollari al mese, il piano Standard da 15,49 a 17,99 dollari e il piano Premium da 22,99 a 24,99 dollari.

Gli aumenti entreranno in vigore con la prossima fatturazione per tutti gli utenti dei mercati coinvolti.

Oltre ciò, l'azienda ha anche anticipato la disponibilità di un nuovo servizio denominato "Extra Member con pubblicità", che consente agli abbonati di aggiungere utenti estranei al proprio nucleo familiare per 7,99 dollari al mese.

Nel nostro paese, per il momento, l’ultimo aumento ha fatto lievitare il costo del piano Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, lo Standard a 13,99 euro, mentre il Premium è salito da 17,99 a 19,99 euro.





NETFLIX, VERSO L'INFINITO E OLTRE

Nonostante le inevitabili lamentele che accompagnano ogni annuncio di aumento dei prezzi, la strategia di Netflix si è dimostrata finora efficace. Malgrado i rincari, il numero degli abbonati continua a crescere, consentendo ai vertici dell'azienda di spingere ulteriormente sulla monetizzazione e di raggiungere profitti record. Nel 2025 si prevede comunque una leggera frenata sul versante degli abbonati, un calo fisiologico che però secondo molti analisti potrebbe essere molto contenuto dal momento che nei prossimi mesi la piattaforma offrirà ai propri utenti alcuni titoli dal forte richiamo. Si pensi all'arrivo di "Squid Game 3" o della quinta e ultima stagione di "Stranger Things 5".