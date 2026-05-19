Stessa spiaggia e stesso mare per la decima tappa del Giro d’Italia

19 maggio 2026, ore 16:30
Viareggio-Marina di Massa è la frazione di oggi. All’ombra delle Alpi Apuane, tra la riviera elegante e una ‘passeggiata ‘ già affollata
LA PARTENZALa Versilia è una delle località balneari più note d’Italia, famosa per le sue spiagge sabbiose, l’elegante passeggiata sul lungomare con un ampio marciapiede lastricato, palme e aiuole curate. Le origini di Viareggio risalgono al XV secolo come porto della Repubblica di Lucca.
La località versiliese, la prima di questa costa venendo da sud, è nota per il suo porto canale e per una lunga tradizione legata alla cantieristica navale. Lo scalo viareggino è tra i più importanti del Mediterraneo per la costruzione di yacht di lusso. Il Museo della Marineria, che racconta la tradizione nautica della città, e la Torre Matilde, un’antica struttura militare ora trasformata in museo multimediale con una terrazza panoramica. Il celebre Carnevale di Viareggio, poi, è uno degli eventi più conosciuti d’Italia che attrae migliaia di turisti ogni anno. La Versilia divenne una rinomata stazione balneare nell’Ottocento. L’architettura liberty e i palazzi sul lungomare testimoniano l’epoca d’oro della villeggiatura aristocratica italiana. Il fascino di questa zona è aumentato dalle montagne alle spalle della litoranea: le Alpi Apuane. Fanno parte dell’Appennino Tosco Emiliano - nonostante il nome fuorviante - , e formano una corona affascinante di montagna verdi visibili anche dalla spiaggia. Un’altra curiosità è la lunghissima pista ciclabile, 28 km, che parte da Viareggio e arriva a marina di Massa, dedicata a grandi ciclisti come Coppi e Bartali.