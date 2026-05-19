Stessa spiaggia e stesso mare per la decima tappa del Giro d’Italia

LA PARTENZA

La Versilia è una delle località balneari più note d’Italia, famosa per le sue spiagge sabbiose, l’elegante passeggiata sul lungomare con un ampio marciapiede lastricato, palme e aiuole curate. Le origini di Viareggio risalgono al XV secolo come porto della Repubblica di Lucca.

La località versiliese, la prima di questa costa venendo da sud, è nota per il suo porto canale e per una lunga tradizione legata alla cantieristica navale. Lo scalo viareggino è tra i più importanti del Mediterraneo per la costruzione di yacht di lusso. Il Museo della Marineria, che racconta la tradizione nautica della città, e la Torre Matilde, un’antica struttura militare ora trasformata in museo multimediale con una terrazza panoramica. Il celebre Carnevale di Viareggio, poi, è uno degli eventi più conosciuti d’Italia che attrae migliaia di turisti ogni anno. La Versilia divenne una rinomata stazione balneare nell’Ottocento. L’architettura liberty e i palazzi sul lungomare testimoniano l’epoca d’oro della villeggiatura aristocratica italiana. Il fascino di questa zona è aumentato dalle montagne alle spalle della litoranea: le Alpi Apuane. Fanno parte dell’Appennino Tosco Emiliano - nonostante il nome fuorviante - , e formano una corona affascinante di montagna verdi visibili anche dalla spiaggia. Un’altra curiosità è la lunghissima pista ciclabile, 28 km, che parte da Viareggio e arriva a marina di Massa, dedicata a grandi ciclisti come Coppi e Bartali.





MASSA

Poco prima del traguardo collocato sul lungomare, una digressione verso l’entroterra porta verso il centro di Massa dominata dal Castello Malaspina che si può raggiungere anche a piedi percorrendo antiche scalinate e stretti vicoli. Da non perdere, in centro, l’imponente Palazzo Ducale e la Cattedrale dei SS Pietro e Francesco costruita nella metà del XV secolo. Alla periferia della città, nell’elegante cornice della seicentesca Villa Rinchiostra si trova il Museo Guadagnucci, dedicato allo scultore, alle sue opere e alla lavorazione del marmo. Sulla riviera si estende Marina di Massa, meta balneare a ridosso della Versilia. Simbolo della località marittima è il pontile. Costruito a fine ottocento era usato per l’esportazione del marmo estratto dalle Alpi Apuane, vagoni trainati da buoi caricati con blocchi di marmo, che venivano issati sulle navi per essere trasportati in tutto il mondo. Il luogo pontile oggi offre una passeggiata suggestiva sul mare guardando le montagne che vi si specchiano, è anche un punto di ritrovo degli amanti della pesca soprattutto durante le mareggiate dove vengono posizionate e calate delle reti dette "bilance", e nel periodo estivo è il luogo da cui partono le imbarcazioni per le gite marittime verso la vicina Liguria. Nella notte fra il 28 ed il 29 gennaio 2025, una nave cargo, la Guang Rong, in rada nei pressi del porto di Marina di Carrara, ruppe gli ormeggi, andando alla deriva contro il pontile e abbattendo la rotonda finale.