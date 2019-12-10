Steve Jobs, floppy disk con suo autografo venduto a 84mila dollari

Steve Jobs, floppy disk con suo autografo venduto a 84mila dollari

Steve Jobs, floppy disk con suo autografo venduto a 84mila dollari

Redazione Web

10 dicembre 2019, ore 13:00

Il pezzo di storia dell'informatica era in ottime condizioni, firmato con un pennarello nero

Resta vivo il mito di Steve Jobs. Un floppy disk con la firma del co-fondatore di Apple è stato venduto alla cifra record di 84mila dollari, era stato messo all'asta a fine novembre con un valore stimato di 7.500 dollari. Il floppy di Macintosh era "in ottime condizioni", firmato con un pennarello nero da Jobs, che solitamente era riluttante a mettere il suo autografo. Il pezzo di storia dell'informatica è stato certificato e venduto dalla stessa società che ha messo all'asta il biglietto da visita di Jobs, Ceo di Apple fino al 2011, quando si dimise per motivi di salute. Il valore stimato della business card è di 500 dollari, l'offerta migliore al momento si aggira a 636 dollari.                                                        

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