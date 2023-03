"Sto pensando alla prossima edizione di Sanremo, alla scenografia e ai nomi...": spoiler di Amadeus sui social

Sanremo un mese dopo. Amadeus, smaltito il successo della 73 esima edizione, già pensa al prossimo Festival 2024. E torna a parlare su Instagram dal suo profilo ufficiale (che conta 1,8 milioni di followers, aperto grazie all'intercessione di Chiara Ferragni). Amadeus, instancabile dopo il boom di ascolti dell'ultima edizione, si mette al lavoro per la prossima edizione. Rebus co-conduttori, ospiti e cantanti in gara: troppo presto per sapere dettagli che verranno annunciati a ridosso dell'evento.





LE PAROLE DI AMADEUS

"Esattamente un mese fa iniziava la 73 esima edizione del Festival di Sanremo. Qualcuno già mi chiede: stai pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto pensando. Sto pensando alla scenografia, ad alcuni nomi e cantanti. Anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi", dice Amadeus. "Tra un po' comincerò a lavorarci avendo un contratto anche per il prossimo anno". Ma non è una novità: subito dopo l'ultima edizione, Amadeus è stato ospite di RTL 102.5 ed ha rivelato: "Sto scegliendo gli abiti per il prossimo anno".





L'ULTIMA EDIZIONE DI SANREMO

Vinta da Mengoni (con il brano Due vite), l'edizione 2023 di Sanremo è stata un vero trionfo per Amadeus. "Non registravamo risultati di questo tipo dal 1995", aveva commentato in sala stampa al Casinò di Sanremo Stefano Coletta. Un successo garantito dalla musica, dai giovani e dai big: un giusto mix che lo stesso Amadeus ha voluto in prima persona. Qualche mese fa, in una puntata a reti unificate su RTL 102.5 e Radio Zeta, ha puntualizzato: "Nel mio camerino c'è RTL 102.5 e prendo spunto molto dalla musica di Radio Zeta". Infatti, la prova del nove è legata alle scelte musicali degli ultimi Festival con moltissimi ragazzi giunti sul palco dell'Ariston. Intanto, RTL 102.5 continua ad ospitare i 28 artisti in gara al Festival: su RTL 102.5 Play puoi rivedere le puntate.