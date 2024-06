Stupro a Roma, arrestato Simone Borgese, già condannato per altre violenze

L’avrebbe avvicinata alla fermata dell’autobus chiedendole un’informazione stradale in Via della Magliana, a Roma. Poi l’avrebbe fatta salire in macchina con una scusa, prima di ripartire e portarla in un’area isolata, dove l'avrebbe violentata. È accaduto lo scorso 8 maggio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. La ragazza, una studentessa di 26 anni, è stata lasciata per strada. A quel punto si è recata alla Polizia, dove ha denunciato quanto accaduto. "Non sarei mai salita in auto ma mi faceva sentire in colpa perchè non lo stavo aiutando, ripeteva che aveva il cellulare scarico" ha raccontato la giovane. "È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola". Gli agenti, anche grazie alle immagini delle telecamere che avevano ripreso il modello di auto e il numero di targa, sono risaliti ad un volto già noto alle cronache: Simone Borgese, 39 anni. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.





I PRECEDENTI

Sempre l’8 maggio, ma di 9 anni fa, Borgese aveva violentato una tassista alla fine di una corsa, dopo averle fatto cambiare strada più volte sino a condurla in una zona isolata e averla stordita con un pugno. Reato per cui ha scontato 7 anni in carcere, a Rieti. Al giudice confessò di essere stato lui e davanti al Riesame disse di essere pentito di tutto quello che aveva fatto. Ma proprio in quei giorni, quando era stata diffusa la sua foto, lo aveva riconosciuto un’altra vittima, una diciassettenne, che l’anno prima, nel 2014, era stata abusata da Borgese all'interno di un ascensore. Violenza per cui l’uomo è stato condannato, nel 2022, a 2 anni e 10 mesi.