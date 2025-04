Il "dottor Silicone" arrestato a Bologna per lesioni e trattamenti illegali

Il dottor Stefano Stracciari, chirurgo estetico 69enne con uno studio a Pianoro, in provincia di Bologna, è noto anche come il "Dottor Silicone" perché indagato con le accuse di maltrattamenti nei confronti dei suoi pazienti. Secondo le indagini, il dott. Stracciari avrebbe somministrato a diversi clienti farmaci scaduti o illeciti, tra cui olio di silicone, una sostanza vietata da anni, spacciandola per un normale filler di acido ialuronico. Nonostante la sospensione dall'esercizio della professione, il medico avrebbe continuato a lavorare nel suo studio, violando i sigilli diverse volte e aggravando la sua posizione legale. I carabinieri del Nas con i militari del Comando Provinciale hanno eseguito su di lui l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di lesioni personali, utilizzo di farmaci scaduti e introduzione di dispositivi medici falsificati. A marzo, il medico era stato anche filmato dalle telecamere del programma tv "Le Iene".

Le denunce dei pazienti

Le indagini sono partite dalle denunce di quattro pazienti, che tra il 2021 e il 2023 si erano sottoposti a interventi di filler al viso. Secondo quanto riferito dai clienti, dopo i trattamenti, avrebbero avuto gravi problemi come infiammazioni, gonfiori, infezioni e dolori acuti che sono durati per mesi. Alcuni di loro avrebbero dovuto rivolgersi addirittura ad altri medici per cercare di risolvere, almeno parzialmente, i danni causati dai trattamenti. Un caso in particolare ha suscitato molta preoccupazione: una donna che avrebbe sviluppato una grave deformazione del viso a causa di un trattamento e avrebbe cercato aiuto dal medico. Il “Dottor silicone” invece di risolvere la situazione, le avrebbe somministrato cortisone, nonostante la paziente gli avesse comunicato la sua allergia a questa sostanza. Purtroppo la situazione è peggiorata e la paziente, inoltre, avrebbe riferito di essere stata ignorata dal medico quando cercava di contattarlo.