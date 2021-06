Suite 102.5 Prime Time Live: lunedì 24 maggio il grande live di Max Gazzè in diretta solo su RTL 102.5

L'immancabile appuntamento con la grande musica live è tutti i lunedì sera solo su RTL 102.5: lunedì 24 Max Gazzè che si esibirà proponendo i suoi più grandi successi e i brani contenuti nel suo nuovo album ‘La matematica dei rami’.

Ogni lunedì sera dalle 21.00 la SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE è in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e ospita nei suoi studi di Milano, i grandi artisti della musica italiana che si esibiscono live in un'atmosfera intima.

La SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE ha finora ospitato moltissimi artisti della musica italiana: Biagio Antonacci, J-Ax, Guè Pequeno, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, i Negramaro, Elodie, Gaia, Gazzelle, Mahmood, Zucchero e da X Factor Blind, Casadilego e i Melancholia, Manuel Agnelli feat. Rodrigo D’Erasmo, Samuel, Elisa, The Kolors, Emma, Ornella Vanoni, Rkomi ed Ernia, Francesca Michielin, i Måneskin, Francesco Renga, Irama, Annalisa, Noemi, Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Francesco Gabbani e Colapesce e Dimartino.

Il 9 aprile è uscito il nuovo disco di Gazzè “La matematica dei rami”, per Virgin Records/Universal Music, frutto di un lungo e appassionante lavoro insieme alla “Magical Mystery Band” (Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora), un lavoro collettivo con strumenti in mano, nato in un momento in cui il mondo era costretto alla distanza. Le note del nuovo album questa estate risuoneranno sul palco dei principali festival e nelle location più suggestive d'Italia con “La matematica dei rami Tour”.

Un assaggio si avrà intanto lunedì sera in studio con la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”. A condurre Gigio D’Ambrosio che dialogherà con Max Gazzè e modererà l'interazione con i fan che interverranno in diretta. Si alterneranno così momenti di grande musica e curiosità. Lo show sarà trasmesso in Radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky) e in streaming su rtl.it.

Al termine del live Max Gazzè raggiungerà nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer, e Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l'artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.