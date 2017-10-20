Sull’Onda del Cavallone, torta e Little Tony

Redazione Web

20 ottobre 2017, ore 09:01

I piccoli imprevisti di un compleanno

Un mio amico m'invita, con la famiglia, al compleanno della bimba di 7 anni. "Che gli regalo?" Dico io. Lui -ama i cartoni di little pony... vedi tu-. Compro il regalo e vado alla festa. Al culmine, con i bimbi tutti raccolti il mio amico mi fa - Vedrai che sorpresa sulla torta!- APERTURA e....sorpresa vera! Vuoi il pasticcere un po' anziano, vuoi la comunicazione telefonica magari disturbata, sulla torta anziché i mitici little pony capeggiava l'effige del mitico Little Tony con tanto di ciuffo, giacca con frange e chitarra! La nonna ha fatto un sorriso. La bambina non vi dico...dopo una breve fase di perplessità ha esclamato, prima di piangere, "mamma...chi è??" La faccio breve. La torta panna e cioccolato era comunque buona e, prima di andar via, per sdrammatizzare ho detto al mio amico " Visto che al tuo secondo bimbo piace Winnie The Pooh per il prossimo compleanno io cambierei pasticciere!"

