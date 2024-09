Suona la campanella: l'Antitrust avvia inchiesta sull'editoria scolastica. Ecco come risparmiare fino al 50%

Da alcuni anni si osserva un nuovo fenomeno che non aiuta né mentalmente né fisicamente la ripresa di un nuovo anno scolastico o lavorativo

Durante l'estate molti adolescenti non hanno potuto riposarsi adeguatamente, poiché si sono dovuti dedicare alla preparazione dei test d'ingresso all'università", spiega. "Alcuni di loro iniziano a studiare per scelta personale, ma talvolta anche su sollecitazione dei genitori.

Il rischio - avverte Lucattini - è che non si siano ripresi a sufficienza dalle fatiche dell'anno scolastico precedente e che, durante il prossimo anno scolastico, debbano portare avanti lo studio dei test in parallelo alla preparazione del quarto anno o del quinto di scuola superiore. Il quinto, inoltre, prevede anche con la preparazione della maturità. Alcuni adolescenti si dedicano allo stesso tempo anche allo studio per sostenere l'esame per la patente di guida, che certamente dà una spinta verso l'autonomia, ma che inevitabilmente è anche un po' stressante, come tutti i momenti di passaggio