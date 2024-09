Svolta sulla morte di Matacena: la salma sarà riesumata

I corpi di Amedeo Matacena, morto il 16 settembre 2022 mentre era latitante a Dubai per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa rimediata nel processo “Olimpia”, e della madre, Raffaella De Carolis, saranno riesumati. A deciderlo è la Procura di Reggio Calabria, da tempo impegnata nelle indagini che coinvolgono l’ex parlamentare di Forza Italia. Lo scopo: fare luce sui reali motivi che ne hanno causato la scomparsa.





La fuga a Dubai e il decesso

Al momento della morte, Matacena viveva da circa 10 anni negli Emirati Arabi. Era scappato per evitare il carcere e, dopo pochi mesi, era stato raggiunto dalla madre, Raffaella De Carolis, deceduta il 18 giugno 2022, tre mesi prima del figlio. Ufficialmente l’ex parlamentare di Forza Italia avrebbe perso la vita a causa di un infarto del miocardio, ipotesi che non sembra convincere gli inquirenti, al lavoro per capire se ci possa essere un collegamento tra i due decessi.

Nei giorni scorsi l'ex procuratore Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Stefano Musolino e il pm Parezzan hanno dunque disposto l'autopsia che sarà eseguita dal medico legale Aniello Maiese e dalla tossicologa Chiara David. L’operazione sarà dislocata su più città: mentre la salma di Raffaella De Carolis si trova a Reggio Calabria, infatti, l'ex parlamentare Matacena è seppellito al cimitero di Formia.