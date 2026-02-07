Tajani, non possiamo partecipare al Board of peace perché c’è un limite costituzionale

07 febbraio 2026, ore 16:28 , agg. alle 17:03
Siamo pronti a fare la nostra parte per Gaza con la formazione della Polizia, ha sottolineato il vicepremier
"Non possiamo mpartecipare al Board of peace perché c'è un limite costituzionale", così Antonio Tajani in merito alla possibile adesione dell’Italia all’ organismo internazionale, istituito formalmente il 22 gennaio scorso a Davos, fortemente voluto dal presidente americano Trump per la gestione della crisi di Gaza e la ricostruzione della Striscia. "Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace e siamo pronti a fare la nostra parte anche a Gaza con la formazione della polizia" ha spiegaro il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, interpellato a margine del congresso del Partito Radicale in corso a Roma. Tajani ha poi riferito che i rapporti con gli Usa sono molto positivi e che la posizione dell’Italia sulla questione è stata ribadita nell’incontro di ieri a Milano con JD Vance e con il segretario di Stato Rubio. Secondo alcuni osservatori l’Italia potrebbe partecipare come osservatore al Board of peace.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
