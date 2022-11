Tananai a RTL 102.5 svela le curiosità sul videoclip di Abissale:

In diretta in radiovisione a RTL 102.5, Tananai, l’artista rivelazione dello scorso Sanremo presenta il suo primo album “Rave, Eclissi”.

“Sono molto felice che sia uscito questo album. È un lavoro in cui credo tanto e sono contento di poterlo condividere con il pubblico. Il filo conduttore sono canzoni oneste e sincere, è questo lo spirito con cui è stato fatto. I brani sono nati in pochi giorni, se ci penso tanto perdo l’istintività”, racconta Tananai durante l’intervista a “The Flight”.

La traccia numero uno è “Abissale”, il cui video è stato un caso mediatico e social: “Sono successe cose molto buffe, il bello è che avevo le tasche piene di messaggi e questo mi ha fatto molto piacere. Non abbiamo comunicato nulla per far sì che il video fosse più realistico possibile.”

Su Sanremo e su una sua eventuale partecipazione al prossimo festival, Tananai rimane vago, ma parla della sua passate esperienza: “A Sanremo mi sono riscoperto incosciente, è stata quella la magia. Uno dei motivi per fare le cose è usare la giusta incoscienza perché è l’unico modo per restare puri e non sbagliare mai”.