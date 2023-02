Teatro Ariston a Sanremo in delirio per Morandi, Albano e Ranieri

Il trio d’autore, Morandi-Ranieri e Albano, ha infiammato il pubblico in sala al teatro Ariston. Da In ginocchio da te a Nel sole passando per Perdere l’Amore. Un viaggio nella musica italiana chiuso in dolcezza, con l’ingresso di 4 torte per Albano, per i suoi 4 volte 20 anni

ARISTON IN DELIRIO PER MORANDI, RANIERI E AL BANO

Sono un pezzo di storia della musica italiana, ma non si erano mai esibiti insieme: Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano mandano in delirio il pubblico dell'Ariston. Morandi parte dalla galleria, Ranieri dalla platea, Al Bano dalle scale, poi si riuniscono sul palco: Andavo a cento all'ora, Se bruciasse la città, Mattino, Rose rosse, Scende la pioggia, Felicità, è una sfida tra hit, acuti e cori del pubblico. A Perdere l'amore, cantata con Ranieri da tutto il teatro, fa eco Morandi che emoziona con Uno su mille. Chiude Al Bano con E' la mia vita.