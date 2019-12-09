Teheran, proteste di piazza per allenatore Stramaccioni

09 dicembre 2019, ore 11:00
L’ex allenatore dell'Inter ha rescisso il contratto con la squadra dell’Esteghlal, i tifosi accusano dirigenza e ministero dello sport
Manifestazioni di piazza a Teheran contro il governo, ma stavolta i motivi non sono esclusivamente politici. A manifestare sotto la sede del ministero dello sport sono infatti centinaia di tifosi dell'Esteghlal, la principale squadra iraniana, prima in classifica nella serie A locale. Il motivo è che ieri l'allenatore italiano Andrea Stramaccioni, ex Inter e Udinese, ha rescisso unilateralmente il contratto per giusta causa. I tifosi sono schierati dalla parte dell'allenatore, accusano la dirigenza del club e il ministero dello sport che detiene la proprietà del club. Le autorità iraniane temono disordini, che si aggiungerebbero alle tensioni sociali e agli scontri delle ultime settimane. Per questo si sta valutando di far giocare a porte chiuse la partita di campionato dell'Esteghlal in programma oggi.
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