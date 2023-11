Tennis, Coppa Davis, l'Italia batte l'Olanda 2 a 1 e vola in semifinale a Malaga

Continua il sogno azzurro a Malaga. L'Italia del tennis conquista la vittoria per 2 a 1 contro gli Olandesi in Coppa Davis, nonostante un inizio in salita con la sconfitta di Arnaldi contro Van de Zandschulp. Decisivo, poi, Sinner che prima si libera di Griekspoor nel secondo singolare e poi, con Sonego nel doppio, battono in due set il doppio olandese.





SINNER VS GRIEKSPOOR

Il match singolare tra Sinner e Griekspoor regala emozioni e sono a tinte azzurre. L'altoatesino vince il primo set faticando contro l'Olandese che risponde perfettamente ai colpi dell'Italiano, ma concede troppo al tie-break dove Sinner si impone e vince 7 a 3. Nel secondo set non c'è storia, dominio assoluto di Sinner che si libera velocemente della pratica Griekspoor con un secco 6-1. fa impazzire il pubblico di Malaga e regala un'altra possibilità all'Italia nel doppio.





IL DOPPIO REGALA AGLI AZZURRI LA SEMIFINALE

Nel match per la resa dei conti, Volandri si affida nuovamente a Sinner che sostituisce Bolelli in coppia con Sonego, ma l'Olanda risponde cambiando Rojer con Griekspoor accanto a Koolhof. Gli azzurri portano a casa il primo set 6-3 dopo un botta e risposta durato 39 minuti dove riescono a strappare il set point grazie al potente servizio di Sinner. Nel secondo set l'Italia fatica nei primi game, ma grazie alla formidabile coppia Sinner/Sonego, gli Azzurri di capitan Volandri vincono il set e volano in semifinale dove affronteranno la vincente tra Serbia e Gran Bretagna.