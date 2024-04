Tennis, è tutto pronto per gli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell' 81ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Nella suggestiva cornice del Colosseo, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'Amministratore Delegato di BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas per l'Italia, Elena Goitini e del Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Una conferenza stampa in cui si è parlato della struttura e dei numeri del torneo, le wild card e non solo. Inoltre, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del torneo anche per questa 81ª edizione degli Internazionali BNL d'Italia e sarà presente alla manifestazione dal 4 al 19 maggio. Infatti, RTL 102.5, Radio Zeta e RTL 102.5 News saranno in diretta dal Foro Italico con programmi e collegamenti dal radio truck.





IL PROGRAMMA E I NUMERI DEL TORNEO

Quest'anno, gli Internazionali BNL d’Italia promettono di superare se stessi, seguendo il trend di crescita degli ultimi anni. "Il rapporto con la città è ancora più forte" - ha detto il sindaco di Roma, Gualtieri - "Sarà un'edizione degli Internazionali dei record, le vendite sono altissime e ci sarà un numero di presenze straordinario a Roma". L'obiettivo è superare i record dell'edizione precedente, che ha generato un impatto economico molto importante, quasi mezzo miliardo di euro. Già dalla fase di prevendita dei biglietti, si registrano numeri straordinari, con oltre 200.000 tagliandi venduti. "Siamo fieri di quanto stiamo facendo. La prevendita è lo specchio più fedele del valore che si riesce a creare e domani supereremo il record storico di incasso di 22,5 milioni di euro con 25 giorni di anticipo sulla finale", ha affermato il Presidente Binaghi. Il programma dell'evento è articolato e ricco di novità. Si comincia con il torneo di prequalificazioni, che darà ai tesserati l'opportunità di giocare sul prestigioso rosso del Foro Italico dal 30 aprile al 3 maggio. Il momento clou sarà il sorteggio dei tabelloni principali, che si svolgerà il 6 maggio presso la Fontana di Trevi. Le qualificazioni al tabellone principale si terranno il 6 e 7 maggio per il torneo femminile e maschile rispettivamente, mentre la competizione si avvierà con i primi dieci match del main draw femminile il 7 maggio, seguito, poi, dall'avvio del torneo maschile l'8 maggio. Tra le tante novità c'è l'organizzazione del Torneo Internazionale Under-16 di Tennis Europe, che metterà in mostra le migliori giovani promesse del tennis maschile e femminile. L'altra novità è la presenza degli Internazionali BNL d’Italia di wheelchair. Inoltre, dal 4 al 19 maggio, sarà possibile celebrare la vittoria , dopo 47 anni, dell'Italia in Coppa Davis. Infatti, oltre alla presenza dell' "insalatiera", ci saranno anche molti eventi dedicati. La seconda settimana di gare sarà caratterizzata dalla presenza delle finali, con il torneo femminile che si concluderà il 18 maggio e quello maschile il giorno successivo, entrambi in una cornice di grande eccitazione e spettacolo.