Tennis, Fabio Fognini nella top ten del Ranking Atp

Dopo quasi 41 anni un tennista italiano torna tra i primi 10 del mondo

Fabio Fognini entra ufficialmente nella top ten del Ranking Atp. La classifica pubblicata oggi dall'Atp al termine del Roland Garros segna un momento da ricordare per il tennis italiano, che dopo quasi 41 anni vede un azzurro tra i primi 10 del mondo (nell'agosto 1978 Corrado Barazzutti salì fino alla settima posizione): il merito è di Fabio Fognini, che guadagna due posizioni e si colloca al numero 10, prima volta in top ten. Fognini è il terzo italiano dell'era open. Da quando è stata istituito il ranking ATP nel 1973, due i giocatori italiani avevano raggiunto tale traguardo, ossia Adriano Panatta, giunto al numero 4 nel 1976, l'anno della conquista degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros, e, come già ricordato, Corrado Barazzutti, salito fino al numero 7 nel 1978. Alle spalle di Fognini il secondo italiano è ora Matteo Berrettini, che compie un altro passo avanti e si porta al numero 30 (nuovo best ranking) scavalcando Marco Cecchinato, a cui sono scaduti i punti della semifinale parigina 2018 ed è scivolato al numero 39. Al primo posto della classifica, per la 31esima settimana consecutiva, Novak Djokovic. Poi Nadal e Federer.

Argomenti

ATP Fabio Fognini tennis

