Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jasmine Paolini e Sara Errani trionfano nel doppio

Dopo 12 anni, due azzurre tornano a trionfare agli Internazionali BNL d'Italia, superando al super tie-break la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe. Per Sara Errani è il secondo trionfo al Foro Italico, dopo quello del 2012 con Roberta Vinci, mentre per Jasmine Paolini è il primo. In finale, le due azzurre si sono imposte per 6-3, 4-6, 10-8 in un’ora e 28 minuti di partita, sotto lo sguardo emozionato del capitano di BJK Cup, Tathiana Garbin. Per Sara e Jasmine è il terzo trofeo vinto in coppia dopo Monastir 2023 e Linz lo scorso febbraio. Insieme hanno raggiunto anche la finale a Melbourne nel 2022. Errani mette in bacheca il 30esimo trofeo di doppio, avendo già completato il Career Grand Slam in coppia con Roberta Vinci. Paolini, invece, conquista il suo quarto titolo di doppio.

IL MATCH

Sara e Jasmine strappano il servizio già all’inizio del primo set alla giocatrice più forte in campo, Coco Gauff. Dopo aver annullato tre palle break, confermano il vantaggio portandosi sul 2-0. Routliffe difende il proprio turno di servizio con facilità (2-1), ma l’intesa tra le azzurre è praticamente perfetta. Errani e Paolini rispondono bene e nel settimo game ottengono un secondo break di vantaggio sul servizio di Routliffe (5-2). Tuttavia, Errani restituisce il break dopo aver mancato un set-point (5-3), ma nel nono gioco le azzurre incamerano il 6-3, brekkando ancora una volta Gauff. Nel terzo game della seconda frazione, è ancora Sara a cedere la battuta (2-1), ma la risposta delle azzurre è immediata (2-2). Con un ace, Jasmine riporta le azzurre in testa (3-2). Gauff, ancora in difficoltà alla battuta, recupera da 0-30 (3-3). La statunitense prova a mettere in campo qualcosa in più e riesce a strappare la battuta ad Errani, portandosi sul 4-3. Stavolta, Gauff e Routliffe confermano il vantaggio (5-3). Le azzurre annullano due set point e accorciano le distanze (5-4). Nel decimo game, Sara e Jasmine annullano un altro set-point, ma sul secondo (il quarto complessivo), il diritto di Paolini termina lungo, consegnando il set a Gauff/Routliffe (6-4). A decidere il match è il super tie-break. Il primo allungo è di Gauff/Routliffe (4-1), ma Errani/Paolini recuperano fino al 4-3. Le avversarie ci riprovano (5-3), ma un doppio fallo di Gauff rimette tutto in discussione (5-5). Il botta e risposta continua con Gauff/Routliffe che, però, siglano il 7-5 e poi l'8-6, ma è ancora Coco a dare una mano alle azzurre, commettendo un errore di diritto (8-8). Routliffe spedisce largo il diritto ed è match-point per l'Italia. Gauff completa l’opera con un doppio fallo, regalando la vittoria a Errani e Paolini, che chiudono 10-8 con il quarto punto consecutivo e facendo esplodere di gioia l'inter Centrale del Foro Italico.