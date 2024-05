Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Novak Djokovic eliminato, fuori anche Darderi contro Zverev

TABELLONE MASCHILE

Clamorosa eliminazione agli Internazionali BNL d'Italia. Novak Djokovic, il numero uno del mondo, ha salutato la terra rossa del Foro Italico dopo aver perso in due set per 6-2, 6-3 contro Alejandro Tabilo. Il cileno, 25 anni e numero 32 del ranking, si è tolto una grande soddisfazione dominando ed eliminando "Nole". Una grande partita quella giocata da Tabilo che fin dai primi giochi, quando Djokovic ha faticato a trovare i suoi equilibri, è rimasto aggressivo e ha mantenuto un ritmo superiore, portando la partita verso una sorprendente vittoria. Una sconfitta inaspettata per Djokovic che adesso dovrà concentrarsi sul Roland Garros se vuole mantenere il titolo di numero uno al mondo. Il torneo ha visto anche emergere altri talenti come il giovane italiano Francesco Passaro, che ha disputato un incontro intenso e combattuto contro il portoghese Nuno Borges. Il tennista perugino ha combattuto contro il portoghese, ma il tie-break al terzo set è stato fatale a Passaro che ha salutato al terzo turno gli Internazionali BNL d'Italia. Sconfitta anche per Luciano Darderi contro il numero 5 del mondo, Alexander Zverev. L'italiano, nonostante la spinta del Centrale del Foro Italico, ha lottato contro il tedesco nel primo set, ma l'ha spuntata Zverev al tie-break. Nel secondo set dominio assoluto del tennista tedesco con un netto 6-2. Ottime prestazioni anche da parte del bulgaro Grigor Dimitrov e il brasiliano Thiago Monteiro, entrambi autori di vittorie significative nel terzo turno e che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale.





TABELLONE FEMMINILE

Non solo il torneo maschile agli Internazionali BNL d’Italia. Al Foro Italico ci sono stati grandi match nel singolare femminile. Tra le protagoniste di questo terzo turno c'è Maria Sakkari, che per la quarta volta consecutiva ha raggiunto gli ottavi a Roma. Sakkari, attualmente al numero 8 del ranking, ha superato Anhelina Kalinina con uno score di 7-6 / 6-0, un risultato con il quale ha annichilito l'ucraina. La prossima sfida per Sakkari sarà contro Victoria Azarenka che ha superato Mayar Sherif in un match combattuto, terminato dopo 3 set avvincenti. Un'altra giocatrice che ha brillato agli ottavi è stata Irina-Camelia Begu, che ha dominato Elise Mertens con uno score di 6-2, 6-0. La prossima sfida per Begu sarà contro Danielle Collins, la numero 15 del ranking, che ha ottenuto la vittoria contro Caroline Garcia. Infine, un'altra coppia pronta a sfidarsi negli ottavi di finale è composta da Rebecca Sramkova e Jelena Ostapenko. La Sramkova, promossa dalle qualificazioni, ha ottenuto la vittoria contro Sofia Kenin, mentre Ostapenko ha sconfitto Sara Sorribes Tormo in tre set.