Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Sascha Zverev è re di Roma, trionfo di Granollers e Zeballos nel doppio

SINGOLARE MASCHILE

Dopo sette anni dalla sua prima vittoria, Sascha Zverev torna re sulla terra rossa del Foro Italico. Il tedesco trionfa nuovamente agli Internazionali d'Italia, battendo in finale Nicolas Jarry con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 42 minuti di gioco. Nicolas Jarry, nonostante la tenacia, non ha potuto nulla contro la solidità del tedesco, che non ha concesso alcuna palla break durante l'intero match. Per Zverev è il ventiduesimo titolo in carriera e il suo sesto Masters 1000. Inoltre, il tedesco diventa il decimo giocatore nell'Era Open a vincere almeno due volte al Foro Italico. Dal punto di vista del ranking, grazie alla vittoria agli Internazionali BNL d'Italia, Zverev risale, infatti, al numero 4 del mondo, superando Daniil Medvedev. Jarry ha cercato di resistere con il suo potente servizio e i colpi da fondo, ma non è riuscito a trovare il varco per impensierire Zverev durante il match.





DOPPIO MASCHILE

Marcel Granollers e Horacio Zeballos sono i campioni di doppio degli Internazionali BNL d'Italia 2024. La coppia argentino-spagnola conquista il titolo con una vittoria netta con un doppio 6-2 contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Granollers, 38enne di Barcellona, e Zeballos, 39enne di Mar del Plata, si confermano la coppia numero uno al mondo nel doppio maschile. Una finale che ha evidenziato la superiorità di Granollers e Zeballos non solo al servizio, ma anche in risposta. La coppia ha chiuso l'incontro con l'82% di prime palle in campo, vincendo l'81% dei punti con la prima di servizio. 4 break realizzati dalla coppia argentino-spagnola che hanno indirizzato la partita verso una vittoria sicura. Arevalo e Pavic, nonostante una buona prestazione, hanno ottenuto solo due palle break, entrambe, poi, prontamente annullate dagli avversari. Granollers e Zeballos hanno così alzato la loro seconda coppa agli Internazionali BNL d'Italia, dopo il successo del 2020. Questo successo rappresenta il primo titolo della stagione per la coppia, ma arriva al termine di un percorso segnato da grande continuità. Nel 2024, infatti, hanno raggiunto le finali a Indian Wells, Buenos Aires e Auckland e le semifinali a Miami, Monte Carlo e Madrid, dimostrando di essere sempre competitivi ai massimi livelli. Grazie alla vittoria a Roma, Granollers e Zeballos hanno aggiunto il sesto titolo come coppia in tornei di questa categoria. Il trionfo li ha portati al secondo posto della Race to Turin 2024, superando la coppia italiana Bolelli-Vavassori. La loro costanza di rendimento e la capacità di esprimere il miglior tennis nei momenti decisivi li rendono tra i favoriti per la qualificazione alle ATP Finals di fine anno.