Tennis, Master 1000 Madrid: buona la prima per Sinner, battuto in due set Sonego nel derby italiano Photo Credit: agenziafotogramma.it

Non c'è stata storia nel derby italiano al secondo turno del Master 1000 di Madrid. Il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha battuto il suo amico e compagno di squadra in doppio Lorenzo Sonego, con quest'ultimo che ha sbagliato tantissimi colpi, facilitando il lavoro a Jannik. 6-0, 6-3 il punteggio in poco più di un'ora. Sinner è stato ingiocabile al servizio mentre Sonego soprattutto nel primo set non è riuscito ad entrare in partita. Ora l'altoatesino, alla 13esima vittoria consecutiva in un derby, attende al 3° turno Thompson o Kotov. Il Master 1000 di Madrid per Sinner potrebbe essere un passaggio fondamentale verso la corsa al numero 1 del ranking ATP, grazie al forfait di Djokovic infatti, Jannik potrebbe raggiungere l'obbiettivo già agli Internazionali di Roma.





SINNER: "POSSO MIGLIORARE ANCORA"

"Giocare contro Lori non è semplice, abbiamo una bella amicizia fuori dal campo, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato la Coppa Davis insieme. Ma ho cercato di mettere da parte tutto questo". Queste le parole di Sinner al termine del match. "Sono partito bene, ho giocato una partita molto solida da dietro. Lui andava un po' di fretta, ha fatto tanti errori. Io ho cercato di restare calmo - ha aggiunto -. A Lori faccio in bocca al lupo, so che sta passando un momento diverso della sua carriera. Gli auguro solo il meglio". "In due anni dall'ultima mia presenza a Madrid sono migliorato molto. Qui le condizioni sono diverse da altri tornei, posso fare altri progressi ancora" ha concluso Sinner.