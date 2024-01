Tennis, Sinner non stecca contro Khachanov, l'azzurro è nei quarti di finale agli Australian Open Photo Credit: agenziafotogramma.it

Nella prima mattinata italiana Jannik Sinner ha conquistato il passaggio ai quarti di finale degli Open d'Australia a Melbourne. L'azzurro ha sconfitto, non senza soffrire, il russo Karen Khachanov in 3 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. " E' stata una partita durissima ", ha detto Sinner commentando la sfida con il russo. " Ho cercato di rimanere nel match fisicamente e mentalmente quando sono stato in difficoltà . Io e Karen abbiamo un tennis abbastanza simile, ho cercato di variare il più possibile, ho superato le difficoltà e ho vinto. Sono felice", ha concluso l'altoatesino.





Attesa per l'avversario nei quarti di finale