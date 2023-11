"Rune: sarà dura": cosa dice Sinner dopo aver battuto Djokovic a Torino

Gli occhi di tutti, adesso, sono puntati su domani sera quando Sinner sfiderà Rune. Sarà un'altra impresa.

LE PAROLE DI SINNNER SU INSTAGRAM

"Una notte magica". Così, Sinner, su Instagram, commenta la vittoria di ieri. Che resta nella storia. Non era mai accaduto: Sinner ha messo KO Djokovic, lo sportivo dei record (che anche ieri ha continuano a palleggiare forse per cercare di distrarre l'avversario).

La sfida delle sfide, Sinner-Djokovic, viene vinta dall'italiano in tre set 7-5 | 6-7 | 7-6. Poi Sinner racconta, svela: "Non esiste un posto migliore per battere il numero uno. Il privilegio non è vostro che avete visto il match, ma sono io il privilegiato a sentire questo amore".

"LA VITTORIA PIU' BELLA DELLA MIA CARRIERA"

Djokovic s'inchina davanti a Jannik dicendo: "Ha meritato la vittoria". Una vera magia al Pala Alpitour di Torino. Sinner, incredibilmente emozionato, parla così del suo avversario: "Lui è la perfezione. Ora chiudo gli occhi e dormo". L'atmosfera è stata incredibile, ora riposo e testa a Rune: sarà dura". Un'altra pagina di storia è stata scritta.

RUNE, LA PRIMA VOLTA ALLE ATP FINALS DI TORINO

Holger Rune partecipa per la prima volta alle Nitto ATP Finals, era stato a Torino solo come riserva nel 2022. Per lui, domani, sarà un giorno molto importante: dovrà sfidare Sinner, che ha rotto ogni tabù battendo il numero uno al mondo.