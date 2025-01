The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Ravenna

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Ravenna, l’inizio di questo nuovo viaggio straordinario, che lo porterà in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 110 concerti in 42 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Mi trovo in quel di Ravenna dopo aver passato altre città, come Montecatini, Livorno, Modena, ma anche sopra i cieli di Milano. Il giro continua, i teatri lirici sono sempre più interessanti e sto avendo una discreta padronanza dei miei piani di volo, sia come strumenti di navigazione, ma anche come piani di racconto e anche pianoforti, che sono con me sul palcoscenico. Di nascosto faccio qualche giretto nelle città, anche se l’Italia io l’ho girata tantissime volte in questi 55 anni. Una volta ho anche dormito sopra a un pianoforte di scena che aveva all’interno una tastiera, era quasi un mobile». L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Un nuovo progetto è sintomatico di entusiasmo, ogni vola si cerca di costruire una novità ed è un’occasione per andare avanti nella carriera. È indispensabile non cadere nella ripetitività, non diventare un’auto-parodia. Per ogni singolo concerto, il mio obiettivo non è che sia “un concerto”, ma “il concerto”, perché a differenza di un album un film o un romanzo che è un prodotto finito e che tutti ascoltano nello stesso modo, se io suono o canto bene o male, non è detto che la sera dopo sia la stessa. Più che un’emozione è un senso di responsabilità, affinché tutto possa funzionare al meglio e finisca al meglio. Quello di ieri per esempio è venuto benissimo… Avendo scritto 350 canzoni circa, il repertorio è ampio e per non suonare un giorno e mezzo di seguito, purtroppo bisogna scegliere e qualcosa mancherà sempre… Il viaggio da una tappa all’altra dovrebbe essere la parte meno affascinante, io di solito mi metto ad osservare cosa c’è intorno e devo dire che il panorama è sempre interessante, sia perché sono posti belli e mi interrogo su chi ci vive. Sono quei momenti in cui questa indagine è un po’ come da piccolo, nei lunghi pomeriggi da figlio unico, giocavo con la mia fantasia. A volte porto dei quadernetti per scrivere appunti, il movimento serve, a volte si dice che per comporre bene serve un bel muro davanti, ma a me il viaggio spesso serve anche per lavorare» ha risposto Claudio Baglioni alle domande degli ascoltatori.





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.