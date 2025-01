The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Roma

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Roma, l’inizio di questo nuovo viaggio straordinario, che lo porterà in giro per tutt’Italia a partire dall’esordio di questa sera al Teatro dell’Opera. 110 concerti in 42 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha anticipato: «Vi parla il vostro pilota. Oggi è il giorno del primo decollo, quindi del debutto. Vorrei dire a tutti i viaggiatori del primo volo che durerà tanto e che magari ci saranno errori, ma il primo volo non si scorda mai. Questa sera sarà il concerto numero 157 di questa traiettoria, ma è come innalzarsi per la prima volta. D’altronde il decollo è la cosa più difficile. Si ricomincia stasera per altri 110 concerti, un bel giro direi». «Questo tipo di tour è insolito, perché piano piano si tende a esibirsi solo in alcune città o negli stessi posti. Io ho scelto in questa avventura di muovermi e di andare vicino alle case delle persone perché è la terza e ultima volta e mi sembrava giusto, dopo aver chiesto alle persone di spostarsi per vedermi, di fare io questo viaggio verso di loro… Il rapporto con il mio pubblico mi ha fatto diventare una persona, perché io non ero fatto per essere un personaggio pubblico e per affrontare un pubblico, visto che ero una persona timida … Penso che il primo impegno di un artista sia fare al meglio il proprio lavoro, e poi è una continua ricerca. La parola concerto significa fare una sfida insieme, una sorta di gara e tentativo di fare sempre meglio» ha risposto Claudio Baglioni alle domande degli ascoltatori. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.