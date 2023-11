The Rocky Horror Show: 50 anni di trasgressione e musica. Da stasera lo spettacolo sarà in scena al TAM Teatro Arcimboldi di Milano

Con la sua miscela unica di teatro, musica e trasgressione, il leggendario The Rocky Horror Show continua a coinvolgere e incantare il pubblico in tutto il mondo. Quest'anno, in occasione del suo 50º anniversario, il musical sta attraversando l'Italia, portando con sé l'eccentricità e la magia che lo contraddistinguono. Dopo l'esordio a Torino e il trionfo a Roma e Napoli, il palcoscenico si accende ora a Milano, dove lo spettacolo sarà in scena al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 28 novembre al 3 dicembre 2023.

Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show è pronto a entusiasmare il suo pubblico e a trasformarsi nuovamente in un grande non-stop party con quei successi senza tempo come “Sweet Transvestite”, “Damn it Janet” e ovviamente il mitico “Time Warp”.





DAL 1973 AD OGGI, THE ROCKY HORROR SHOW È UN CULT

Creato da Richard O'Brien, il musical The Rocky Horror Show ha debuttato al Royal Court Theatre di Londra nel giugno del 1973, trasformandosi in un fenomeno culturale che ha attraversato diverse generazioni. Diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo, ha conquistato oltre 30 milioni di spettatori in 30 paesi ed è stato tradotto in 20 lingue. Ancora oggi, durante le tappe dei suoi tour internazionali, continua a divertire il pubblico e registra straordinari sold out. La trama segue Brad e Janet, una coppia appena fidanzata intrappolata in una misteriosa villa durante una tempesta. L'ambiente è popolato da personaggi eccentrici, tra cui il travolgente Dr. Frank-N-Furter. La storia sfida le convenzioni sessuali e sociali, trasformandosi in una celebrazione dell'individualità e della libertà di espressione.

La colonna sonora ha contribuito a rendere questo musical un'icona anche dal punto di vista musicale. Tutti i brani di The Rocky Horror Show hanno anche plasmato la memoria collettiva dell'opera stessa. Oltre a essere particolarmente orecchiabili, le canzoni hanno acquisito uno status cult, permeando la cultura popolare e dimostrando la loro straordinaria durata nel tempo e definendo, di fatto, l'eredità stessa del musical.

Richard O'Brien, autore del musical, ricorda che «Negli anni '70, quando qualcuno mi chiese di organizzare la festa di Natale dello staff agli EMI Film Studios e io mi presentai con una canzone intitolata Science Fiction Double Feature non avrei mai detto che quello era il germe dell'idea che si è trasformata oggi in quello che è The Rocky Horror Show. Celebrare cinquant'anni va oltre le mie più rosee aspettative. Il fatto che lo spettacolo continui a infiammare il pubblico ovunque nel mondo è veramente elettrizzante. Sono inoltre molto onorato che il Rocky Horror Show sia uno dei musical britannici più rappresentati e amati di tutti i tempi».





L’INFLUENZA DELLO SHOW E L’EREDITÀ CULTURALE

The Rocky Horror Show ha avuto un impatto straordinario sulla cultura di massa sin dalla sua prima rappresentazione. Questo musical trasgressivo e irriverente ha ispirato una fervente fan base, dando vita a una subcultura unica. La sua trama, i personaggi eccentrici e la celebrazione della diversità sessuale hanno anticipato molte discussioni sociali contemporanee. Il Rocky Horror Show ha anche influenzato numerosi artisti e opere successive, nella musica, nel cinema e nella televisione. Nonostante le iniziali reazioni dalla critica, The Rocky Horror Show ha guadagnato un seguito devoto nel corso degli anni, diventando un vero e proprio fenomeno di culto. Nel 1975 fu trasformato in un film intitolato "The Rocky Horror Picture Show" con una incredibile e memorabile interpretazione di Tim Curry, Susan Sarandon e lo stesso Richard O’Brien nel ruolo di Riff Raff.





50TH ANNIVERSARY TOUR 2023

IL CAST

50 anni di successi per un musical leggendario con una colonna sonora che è entrata a far parte della storia della musica. Un successo che scende idealmente giù dal palco per raggiungere il pubblico in un’incredibile festa collettiva che si ripete ogni sera!

Frank - Stephen Webb

Janet - Haley Flaherty

Brad - Richard Meek

Rocky - Ben Westhead

Magenta - Suzie McAdam

Riff Raff - Kristian Lavercombe

Columbia - Darcy Finden

Eddie/Dr Scott - Joe Allen

Narrator: Alex Morgan

Phantoms: Reece Budin, Fionan O’Carroll, Stefania Du Toit, Beth Woodcock

Swings: Ryan Carter Wilson, Tyla Nurden

LA BAND

Musical director – Charlie Ingles

Drums - Allan Cox

Bass - Dan Humphreys

Guitar - Liam Spencer-Smith

Reeds - Dave Webb

Regia di Christopher Luscombe

Il cinquantesimo anniversario di "The Rocky Horror Show" fa riflettere sulla sua influenza sulla cultura popolare. La capacità di sfidare i canoni, coinvolgere il pubblico e creare un'esperienza di intrattenimento interattiva e indimenticabile è ciò che ha reso questo musical un'icona che continua a brillare sulla scena teatrale mondiale. Ed è per questo motivo che dopo la tournée dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito in tutte le città italiane dove è andato in scena, il musical torna nuovamente in Italia.



Dopo la tappa milanese, The Rocky Horror Show arriverà a Padova e poi toccherà Lubiana in Slovenia.