Times, "Navalny è stato ucciso con un colpo al cuore". La madre del dissidente fa causa a Mosca

Tenuto al gelo siberiano per più di due ore e mezza prima di essere colpito con un pugno al cuore, una tecnica usata dagli agenti delle forze speciali dell’ex Kgb. È questa la ricostruzione della morte di Alexei Navalny riportata dal quotidiano britannico Times, che cita Vladimir Osechkin, fondatore di Gulagu.net, organizzazione russa per i diritti umani. L'attivista, che vive da esule a Parigi, sarebbe in contatto con un lavoratore del carcere artico in cui Navalny è morto venerdì scorso. I lividi trovati sul suo corpo sarebbero compatibili con la tecnica del pugno unico. Il dissidente sarebbe stato anche costretto a stare in uno spazio di isolamento all'aperto dove la temperatura poteva scendere fino a -27 gradi.





LA MADRE FA CAUSA A MOSCA Mentre continuano a moltiplicarsi le ipotesi sulla morte del principale oppositore politico di Vladimir Putin, ai familiari non è ancora stato permesso di vedere la salma. Ieri la madre Lyudmila Navalnaya aveva lanciato un appello per la restituzione del corpo direttamente al Presidente russo. “Chiedo che venga riconsegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente” aveva detto in un video registrato davanti alla colonia penale IK-3. "Mi rivolgo a lei, la soluzione del problema dipende solo da lei". Ora la donna ha presentato una denuncia accusando il Comitato investigativo russo di inazione. Istanza che il prossimo 4 marzo sarà esaminata a porte chiuse dal tribunale della città artica di Salekhard.