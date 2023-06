Torna #ioleggoperché, iniziativa per donare nuovi libri alle biblioteche scolastiche

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Torna anche quest’anno, #ioleggoperché, giunta quest’anno all’ottava edizione, la grande iniziativa sociale dell'Associazione Italiana Editori con l’intento di donare nuovi libri alle biblioteche scolastiche. L’appuntamento di quest’anno si svolgerà dal 4 al 12 novembre 2023. In totale nelle precedenti sette edizioni la manifestazione ha donato quasi 2,5 milioni di libri nuovi in tutta Italia. Oltre un quarto le scuole di tutta Italia che hanno partecipato al progetto in passato e che dichiarava di non avere una propria biblioteca scolastica prima dell'arrivo dei libri di #ioleggoperché.





Le iscrizioni alla nuova edizione

Il lancio dell’iniziativa del 2023, è anche il momento del via alle iscrizioni per l'ottava edizione di #ioleggoperché e questo, secondo gli organizzatori, ma anche per gli istituti scolastici rappresenta un momento importante in attesa dell’inizio della scuola “quando milioni di bambini e ragazzi saranno nuovamente coinvolti nell'esperienza di lettura condivisa e partecipata nelle aule”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.





Un libro per ogni nato

Alla presentazione della nuova edizione di #ioleggoperché il ministro Sangiuliano annuncia che: “Questa sana abitudine va consolidata quanto più possibile lungo l'intero percorso formativo dei cittadini di domani, ma deve partire dalla famiglia. È per questo motivo che sto pensando a una formula per regalare un libro a ogni nuovo nato, che poi leggerà quando avrà imparato a farlo, per riportare il maggior numero di persone al gesto più rivoluzionario che si possa pensare in un'epoca iperconnessa come la nostra: dedicare un tempo esclusivo alla lettura. Il tutto sulla sica dei risultati, ottimi, ottenuti nella scorsa edizione.