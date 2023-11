Toscana, sale a 6 il bilancio dei morti del maltempo. Si lavora per portare aiuto alla popolazione

È stata trovata morta la donna di 65 anni dispersa tra Lamporecchio, nel Pistoiese, e Vinci, nel Fiorentino. Era stata travolta dall’acqua mentre attraversava in auto un piccolo ponte. Insieme a lei il marito. Salgono a sei le vittime, come confermato dal Presidente della Regione Giani, ancora due i dispersi. Questo il bilancio del maltempo che si è abbattuto sulla Toscana, dove secondo il CNR è piovuto con un’intensità che non si vedeva da 50 anni, con 190 millimetri d’acqua caduti in sole tre ore. Il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di emergenza e ha già stanziato 5 milioni di euro per le urgenze. Intanto si porta aiuto alla popolazione.





I SOCCORSI ALLA POPOLAZIONE

Solo nell'area di Prato sono centocinquanta le persone messe in salvo. Impegnati 554 Vigili del Fuoco con quattro elicotteri dei reparti di volo di Arezzo, Cecina, Genova a Roma. A dirlo è il sottosegretario Prisco, spiegando che gli interventi riguardano la ricerca dei dispersi, la messa in sicurezza dei luoghi e il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'acqua, come alcuni ospedali, allagati. Centinaia anche gli sfollati, che nella notte, quando il fiume Bisenzio è esondato, hanno cercato rifugio sui tetti delle case. Migliaia di persone sono ancora senza luce.





UNA PRIMA STIMA DEI DANNI

Campi e vivai allagati, aziende isolate, serre scoperchiati, raccolti a rischio. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della tempesta Ciaran in Toscana.segnala l'associazioneAnche Confindustria Toscana parla di danni ingenti al sistema produttivo, in particolare nei distretti di Prato, a Nord di Firenze, nel pisano, nell'empolese e nel Mugello. Già attive task force a supporto delle aziende che hanno riportato danni.