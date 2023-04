Tragedia a Bertinoro in provincia di Forlì: un silos crolla su auto. Muoiono tre fratelli, il più piccolo aveva dieci anni

Una tragedia enorme quella che si è verifica intorno alle 14 di oggi, in un allevamento di pollame a San Pietro in Guardiano, nel territorio comunale di Bertinoro in provincia di Forlì. Tre fratelli marocchini, di 18, 14 e 10 anni, sono morti schiacciati nel crollo di un silos contente del mangime. La ragazza diciottenne aveva da poco preso il foglio rosa e stava facendo pratica nel piazzale di una azienda agricola quando avrebbe urtato la struttura che poi è crollata sulla vettura, senza lasciare scampo ai tre.





LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

I tre fratelli si trovavano lì perché nella ditta lavora come custode uno zio: si tratta dell'azienda agricola e avicola Casagrande. I ragazzi erano arrivati con un altro zio, in una macchina diversa rispetto a quella poi usata dalla giovane ragazza per fare pratica. Sembra infatti che i tre siano saliti su una vettura che era già lì, probabilmente con le chiavi all'interno. La ragazza, che viveva con i fratelli e il resto della famiglia a Meldola (Forlì-Cesena), aveva da poco preso il foglio rosa, in vista dell'agognata patente. Probabilmente una manovra eseguita male è stata fatale: l'auto ha urtato uno dei sostegni del silos pieno di mangime, facendolo crollare addosso all'auto. La struttura, grande oltre 20 metri cubi, ha centrato in pieno la vettura che è stata anche sommersa da tonnellate di mangime. I soccorsi sono arrivati in poco tempo, ma è stato tutto inutile.





IL CORDOGLIO DEI SINDACI DI BERTINORO E MELDOLA

“Ho appreso con sconcerto di questa terribile tragedia e in questo momento il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie - ha dichiarato la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, subito dopo aver saputo la tragica notizia. "Una tragedia che lascia l'intera comunità attonita e senza parole - così il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Mi stringo in un grande abbraccio ai genitori. In questo momento di dolore esprimo a nome mio, dell'intera Amministrazione Comunale e della Città di Meldola un sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, agli amici, a tutti i loro cari e a chi gli voleva bene".