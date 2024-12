Tragedia del Natisone: per la morte dei tre ragazzi ipotesi di omicidio colposo, ci sono quattro indagati

Le indagini della Procura di Udine ipotizzano il reato di omicidio colposo, per la tragedia del Natisone. Inviati avvisi di garanzia a 3 vigili del fuoco della sala operativa e a un infermiere del Numero unico di emergenza 112. Sulle rive del Natisone in cui morirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti dal fiume il 31 maggio. Le indagini si sono concentrate su coloro che hanno gestito il protocollo di emergenza e non su chi è intervenuto sul posto, e che ha tentato un salvataggio pericoloso e difficile. I primi interrogatori sono fissati per mercoledì 4 dicembre. Gli investigatori in questi sei mesi hanno analizzato nel dettaglio i tabulati e le registrazioni delle telefonate effettuate da Patrizia Cormos, che a più riprese chiamò il 112 per ricevere soccorsi, dopo essere rimasta bloccata, con i due amici, dall'improvvisa piena del torrente.