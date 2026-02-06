Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

06 febbraio 2026, ore 17:00
Il dramma della disabilità e della solitudine familiare: una lettera svela le motivazioni del gesto estremo
La coppia Jarrod Clune e la sua compagna Maiwenna Goasdoue in Australia hanno ucciso i due figli adolescenti a Perth, in Australia, per poi togliersi la vita in un’altra stanza della casa. I due ragazzi, Leon e Otis di 16 e 14 anni, erano entrambi affetti da una grave forma di autismo. A chiamare i soccorsi intorno alle 8: 15 del mattino è stato un'assistente sociale che non era riuscita a contattare la famiglia e che, arrivato di fronte all’abitazione, aveva trovato un cartello con scritto “Non entrare” e i numeri di emergenza da chiamare.
Dinamiche e motivazioni del gesto
Secondo gli investigatori si è trattato di un caso omicidio-suicidio: i genitori avrebbero ucciso prima i loro figli e i loro due cani e il gatto, per poi togliersi la vita. Secondo le indagini, la tragedia sarebbe stata provocata con il gas. Ad aiutare gli investigatori a ricostruire i fatti è stata una lettera trovata in casa. Nel messaggio la coppia si disponeva le loro ultime volontà, comunicando di aver deciso di uccidere i figli per solitudine e difficoltà a continuare a vivere.
Il contesto familiare
Gli investigatori stanno ricostruendo l’accaduto attraverso le testimonianze di alcuni conoscenti “Avevano paura di portare i loro figli in una struttura adeguata perché temevano che potessero essere umiliati. I genitori frequentemente si sentivano intrappolati e pensare di non avere più una scelta” hanno dichiarato i loro amici. I genitori partecipavano a diverse associazioni per famiglie con figli autistici. Alcune persone hanno testimoniato che la coppia si sentiva sola perché non aveva il sostegno dei familiari. Inoltre i minorenni molte volte non riuscivano a dormire nel corso della notte e non andavano a scuola per molto tempo. In precedenza avevano seguito le lezioni al collegio anglicano per ragazzi. Otis, il più piccolo, due anni fa era stato espulso. Alla fine i genitori si erano rivolti ad un istituto per ragazzi con bisogni speciali.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi
La coppia contro l'assistente sociale nominata dal tribunale . accusata di non aver lavorato «con l’imparzialità richiesta dal ruolo. ci ha incontrato solo cinque volte"