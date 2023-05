Tragedia sul Lago Maggiore, tromba d'aria fa inabissare una barca di turisti, almeno due morti e due dispersi

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

La tragedia si è consumata attorno alle 19 quando sulla zona del Lago Maggiore imperversava un forte temporale. Una tromba d’aria ha fatto ribaltare un’imbarcazione con a bordo 25 turisti che aveva noleggiato il natante per una festa di compleanno. Al momento di scrivere il bilancio è di due morti e due dispersi, mentre altre diciannove persone si sono salvate. Una barca, una house-boat, è stata sorpresa dal violento temporale che, da quanto si è appreso, si è prima ribaltata e quindi si è inabissata. I soccorsi sono stati rallentati dalla forte pioggia e dall'oscurità. Il dramma si è verificato sullo specchio d'acqua fra Sesto Calende in provincia di Varese e Arona in provincia di Novara, all'altezza di Lisanza (che è una località di Sesto Calende). Immediati i soccorsi, i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro anche con un l’ausilio di un all'elicottero per cercare le persone disperse.





La dinamica

Secondo quanto è stato ricostruito, la barca ha scuffiato per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua. Almeno 19 sono riusciti a salvarsi, chi nuotando, chi invece, è stato raccolto da altre imbarcazioni che si trovavano in zona. Secondo quanto reso noto da Areu, sopra il natante vi erano 25 persone. Sul posto sono giunti un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri. Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice verde ad Angera e 2 in codice giallo a Gallarate e Varese. Altri 15 sono stati soccorsi e assistiti sul posto.





La barca

A capovolgersi sul Lago Maggiore è stata un'imbarcazione lunga 16 metri. Si tratta di un natante privato che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti. A bordo c’erano un paio di componenti l'equipaggio. La comitiva è stata sorpresa, dal violento maltempo che si è abbattuto nel tardo pomeriggio sul Verbano. I passeggeri si sono trovati nelle gelide acque del Lago Maggiore.