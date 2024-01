Tramortito e poi bruciato vivo, l'orrenda fine di un uomo. Arrestati la ex moglie e l'attuale compagno

CASO RISOLTO DOPO DUE ANNI

Domenico Vellega aveva 48 anni. Il 3 marzo 2022 il suo cadavere carbonizzato venne trovato su un’auto bruciata; era parcheggiata in via Torricelli ad Acerra, in provincia di Napoli. In un primo momento le indagini avevano preso in considerazione il suicidio, che poi però è stato escluso grazie a una serie di accertamenti. Ora non solo si è scoperto che si è trattato di un omicidio, ma sono emersi particolari raccapriccianti. I carabinieri hanno arrestato l’ex moglie della vittima e il suo attuale compagno. Sono accusati di omicidio aggravato.

BRUCIATO VIVO

Secondo gli inquirenti Vellega prima è stato tramortito, poi bruciato vivo. La sera del delitto l’uomo venne invitato a casa della ex, nel comune di Marigliano: nell’appartamento l’uomo venne tramortito e ferito. Venne poi caricato sulla sua auto – una Fiat 600 – che poi venne data alle fiamme. I due assassini, forse pensandolo già morto, hanno così cercato di occultare il cadavere. Ma Vellega era ancora vivo, sia pur privo di conoscenza.