Treccani, è femminicidio la parola dell'anno 2023

La parola del 2023 è femminicidio. A decretarlo è Treccani, tra le più celebri enciclopedie italiane, nell'ambito della campagna #leparolevalgono. Una scelta che arriva in un anno segnato da una cronaca dolorosa, che ha raccontato ancora una volta violenze, prevaricazioni e donne uccise. Ma anche la voglia di reagire, con la commozione e lo sdegno che ha unito il Paese di fronte al caso Cecchettin. Una decisione, spiega Treccani, che "evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale”.