Tregua per il maltempo, ma durerà poco,sul Piave disperso un uomo dalle prime ore del mattino

Domani nuove forti precipitazioni su Lombardia e Liguria al mattino, poi nel pomeriggio vento forte e pioggia sul versante tirrenico, soprattutto su Toscana e Campania

Oggi tregua per il maltempo, e il sole in molte regioni è timidamente tornato a splendere tra le nubi, ma durerà poco. Già da domani, infatti, è attesa una violenta perturbazione sul centronord associata ad un ex-uragano attualmente in transito tra la Francia e la Germania. Le piogge più intense, secondo iLMeteo.it ci saranno su Liguria e Lombardia . Dal pomeriggio il maltempo si spingerà verso il Triveneto e su tutto il versante tirrenico, dalla Toscana alla Campania. In generale aumento il vento.

Un disperso sul Piave Per le conseguenze delle precipitazioni di questi giorni risulta disperso un uomo nelle acque del Piave dall'alba di oggi. Gianfraco Zamunier è un membro della famiglia che gestisce il ponte di barche di Fossalta di Piave (Treviso), verso le 5, insieme ad altri cugini, stava sganciando un lato del ponte per favorire il deflusso delle acque del Piave ingrossato dalle piogge. Disagi e allerta arancione in Liguria Intanto a seguito di una frana isolate alcune abitazioni nella frazione Berte' in via Macciò a Masone (Genova). La Protezione civile regionale è in contatto con il sindaco per consentire nuovamente la mobilità dei circa 30 residenti rimasti isolati. Il sindaco riferisce che le abitazioni sono in sicurezza perché distanti circa un chilometro dalla frana, ma impossibilitate a raggiungere la strada carrabile. Nelle prossime ore si cercherà di aprire un varco pedonale per consentire la mobilità dei residenti, con il supporto dei Vigili del Fuoco. Una frana è caduta poco prima delle 7 anche lungo la strada statale 225 della Fontanabuona a Cicagna tra Pianezza e Monleone (Genova). Non ci sono persone o mezzi coinvolti, sul posto i vigili del fuoco di Chiavari ed i tecnici dell Anas.



