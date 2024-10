Truffe agli anziani, fenomeno dilagante, prosegue la campagna informativa dell'Arma dei Carabinieri

Un esercito di truffatori si dedica agli inganni costruiti apposta per gli anziani. A loro difesa è stata lanciata dall’Arma dei Carabinieri anche una campagna nazionale con un video diventato virale, in cui il testimonial è Lino Banfi il ''Nonno d'Italia''. Partita il 10 luglio scorso ha fatto registrare risultati positivi, affiancandosi alle attività svolte sul territorio, e finisce per consolidare il secolare rapporto di fiducia tra l'istituzione ed il cittadino. L'iniziativa, nata per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita, ha già raccolto significativi risultati a pochi mesi dal suo avvio. La popolazione di una certa età comincia a riconoscere gli inganni. Secondo i dati forniti dai comandi dell'Arma dislocati in tutta Italia, si verifica una concreta crescita delle segnalazioni telefoniche alle centrali operative da parte degli anziani. Sono circa 7.000 le segnalazioni telefoniche ricevute dalle compagnie operative su territorio, di cui circa 2.500 dall'inizio della campagna. Le segnalazioni, unite alle attività investigative condotte dai reparti dell'Arma, hanno consentito da inizio anno di denunciare oltre 40.000 persone per truffe o frodi informatiche e trarre in arresto oltre 1.400 persone.