Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione a pagare 5 mln. Il tycoon, verdetto vergogna

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Una prima, imbarazzante, condanna piomba su Donald Trump e sui suoi piani per la corsa alla Casa Bianca. Il tycoon è stato ritenuto responsabile di abuso sessuale e di diffamazione nei confronti della scrittrice Jean Carroll, ma non di stupro. E' comunque la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti viene ritenuto responsabile di un'aggressione sessuale. Trump è stato condannato a pagare danni per 5 milioni di dollari, e la sua prima reazione a caldo è intrisa di indignazione. Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. Una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi. Queste le prime parole sul social Truth dell'ex presidente. Il team di Trump ha annunciato appello contro il verdetto. Ben poco è valso il soccorso in extremis di Melania, che poche ore prima del verdetto aveva rilasciato a Fox News un'intervista per ribadire il sostegno alla ricandidatura del marito e la sua fiducia in un'altra vittoria per guidare nuovamente l'America verso la grandezza e la prosperità.

IL PORTAVOCE, SENTENZA POLITICA

"L'intero caso è fasullo ed è politico: prende di mira il presidente Trump perché ora è super favorito per essere eletto ancora una volta presidente degli Stati Uniti". Lo ha detto un portavoce di Donald Trump riferendosi alla sentenza di colpevolezza contro l'ex presidente Usa per abuso sessuale e diffamazione. "Il continuo abuso della nostra grande Costituzione per fini politici è disgustoso e non può essere tollerato", continua la dichiarazione. "La nostra nazione è in guai seri quando affermazioni prive di prove o testimoni oculari possono invadere i nostri tribunali per ottenere punti politici". Il team di Trump ha dichiarato che farà appello contro il verdetto.