Trump vince le primarie dei repubblicani in New Hampshire e attacca la rivale Nikki Haley, ma lei non molla Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'ATTACCO DI TRUMP

La rincorsa di Donald Trump verso la Casa Bianca procede spedita. Nelle primarie del Partito Repubblicano il tycoon ha vinto nettamente anche in New Hampshire. Trump ha ottenuto il 54,4% dei voti, mentre la sua rivale Nikki Halley si è fermata al 43,6%. Alla comunicazione dei risultati, il confronto è proseguito sul piano dialettico. Trump non ha usato giri di parole: “Ora non posso più perdere- ha detto l’ex presidente- Haley dovrebbe ritirarsi dalla corsa, inutile proseguire, ci fa spendere soldi che dovremmo usare contro Biden”. Trump ha poi usato un termine volgare e offensivo verso la sua rivale, accusandola di dire stupidaggini. L’ex presidente ha poi aggiunto: “Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi".

LA REPLICA DI NIKKI HALEY

La Haley ha replicato sostenendo di non avere intenzione di mollare: ha sottolineato che le primarie sono soltanto all’inizio, si è votato soltanto in due stati e questa è una maratona e non uno sprint: “ Il New Hampshire è il primo stato della nazione, non l'ultimo a votare. Questa corsa è lungi dall'essere finita: ci sono ancora decine di stati in cui andare e il prossimo è la mia cara South Carolina. Con Donald Trump, i repubblicani hanno perso quasi tutte le elezioni competitive: abbiamo perso il Senato, la Camera, la Casa Bianca, abbiamo perso nel 2018, nel 2020 e nel 2022". Haley ha poi ribadito l’invito a Trump per un confronto pubblico, ma il tycoon per ora ha sempre respinto la proposta. La Haley, che ha 52 anni, ha affermato che la maggior parte degli americani non vuole una sfida tra ottantenni per andare alla Casa Bianca.