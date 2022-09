Tutto pronto per i funerali della regina Elisabetta II di domani. Londra blindata come mai prima d'ora

Londra e il mondo intero si prepara all'ultimo saluto alla regina Elisabetta II. Alle 11 di domani (ora locale), le 12 in Italia ci saranno i funerali solenni a Westminster e la capitale inglese sarà blindata come forse mai prima d'ora. Fra cortei, fiumane di gente per strada e tutela dei circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il mondo, servirà un grande lavoro di squadra delle forze dell'ordine e dei 10.000 soldati schierati tra Esercito, Marina e Aviazione. Intanto prosegue l'omaggio popolare al feretro della sovrana a Westminster Hall, con code chilometriche. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre a Joe Biden ed altri leader mondiali, è giunto a Londra per partecipare alle esequie. Il presidente degli Stati Uniti e la first Lady Jill, nel pomeriggio si sono recati a Westminster Hall per rendere omaggio ad Eliasabetta II.





HARRY E MEGHAN, ESCLUSI DALLO SPECIALE EVENTO CHE SI TERRÀ A BUCKINGHAM PALACE

Questa sera, alla vigilia dei funerali solenni della regina, Re Carlo III ha organizzato un grande ricevimento al palazzo reale di Buckingham Palace che comprenderà circa duecento leader e capi di Stato, dal presidente americano Joe Biden a quello francese Emmanuel Macron, dal presidente Sergio Mattarella all'imperatore giapponese Naruhito fino al vicepresidente cinese Wang. Inizialmente i duchi del Sussex Harry e Meghan avevano ricevuto l'invito per la partecipazione all'evento, ma successivamente come racconta il Daily Telegraph, il palazzo reale avrebbe revocato la loro convocazione con la motivazione che "l'evento è dedicato soltanto a membri della famiglia reale che lavorano a tempo pieno per la Corona". Privilegio che, com'è noto, Harry e Meghan non hanno più da quando sono andati a vivere in California due anni fa.