Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

Una confessione piena dai tratti inquietanti in quanto a parlare è la madre di Alessandro Venier, quella Lorena di 61 anni, ex infermiera conosciuta da tutti a Gemona, nota per la sua disponibilità. "Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso": è quanto ha ammesso, di fronte al magistrato durante la prima fase del’interrogatorio che si è tenuto ieri sera, ammettendo le sue responsabilità. La donna è accusata insieme alla nuora di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio, poi di aver messo il corpo in un bidone coprendolo di calce viva.

Alessandro ucciso una settimana fa

Il delitto di Gemona (Udine), lo hanno accertato gli investigatori nel corso del lungo interrogatorio di ieri sera, è avvenuto una settimana fa, la notte di venerdì 25 luglio, "ma non è stato riferito di una particolare lite scatenante". Lo ha precisato il legale udinese Giovanni De Nardo, che patrocina la difesa di Lorena Venier, mamma della vittima, che ha fornito piena confessione. "La mia assistita - ha aggiunto - ha spiegato nel dettaglio la successione degli eventi, escludendo completamente il coinvolgimento di terzi oltre alle persone che abitavano nella casa assieme a lei".

Oggi sarà sentita la compagna della vittima

Una volta cristallizzata la prima deposizione, si procederà, presumibilmente sempre questa mattina, con l'acquisizione delle dichiarazioni di Mylin Castro Monsalvo, la compagna della vittima, 30enne di origini colombiane. Il corpo di Alessandro Venier è stato sezionato in tre parti e sistemato in un bidone coperto poi da uno strato di calce viva. Ieri, per portare via il bidone è stato necessario far giungere sul posto uno speciale mezzo dei vigili del fuoco; la salma, una volta ricomposta, è stata affidata a un istituto legale per l'autopsia.

Accertamenti in corso

Nella villetta in località Taboga, alla periferia di Gemona, anche oggi proseguiranno gli accertamenti da parte dei reparti scientifici dell'Arma. A prescindere da quanto diranno le due donne, gli investigatori vogliono ricostruire esattamente le modalità dell'omicidio e individuare la stanza dove l'uomo è stato ucciso. Il bidone, infatti, era in una sorta di autorimessa affianco alla villetta stessa. Nell'abitazione finora non sono state trovate evidenti tracce di sangue: la mamma e la compagna dell'uomo hanno infatti ripulito attentamente il posto nei giorni seguenti l'omicidio - che si potrebbe collocare tra la fine della scorsa e l'inizio di questa settimana. Il loro disegno iniziale era forse quello di far sparire il corpo