Ucraina, visita a sorpresa di Blinken a Kiev. Vladimir Putin giovedì sarà in Cina Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Una visita a sorpresa quella di Antony Blinken, la quarta in Ucraina dall'inizio della guerra. Il segretario di stato americano è arrivato a Kiev con un treno notturno dalla Polonia per rassicurare sul sostegno degli Stati Uniti. Nell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che il pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, votato tre settimane fa da Washington, è in arrivo e farà la differenza sul campo di battaglia, dove l’offensiva russa si è intensificata. A ricordarlo è stato lo stesso Zelensky, parlando della necessità di fornire nuovi sistemi di difesa aerea soprattutto alla regione di Kharkiv, dove sono più di trenta le località sotto il fuoco di Mosca.





LA REGIONE SOTTO ASSEDIO

In queste ore il Ministero della Difesa russo ha affermato di aver conquistato il villaggio di Bugrovatka, proprio a Kharkiv. E anche le parti occidentali e settentrionali di Vovchansk sono assediate dai russi. Secondo la Tass, oltre ai bombardamenti si registrano scontri nelle strade, con le truppe di Kiev impegnate in una battaglia intensa. Secondo l'ultimo rapporto dell', obiettivo dell'esercito di Mosca sarebbe quello di costruire una zona cuscinetto tra il confine russo e quello ucraino. Sul fronte opposto invece, nel mirino resta la regione di Belgorod. Fonti russe fanno sapere che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto 25 razzi lanciati dalle forze ucraine. Nella notte un treno merci è deragliato nella regione di Volgograd. Secondo i media russi, sarebbe stato colpito da almeno un drone.





LA VISITA IN CINA

Intanto il presidente russo Vladimir Putin si prepara ad un nuovo viaggio: a partire da giovedì sarà in Cina, su invito del presidente Xi Jinping. Si tratta della seconda visita a Pechino in poco più di sei mesi e secondo indiscrezioni cinesi, il leader del Cremlino potrebbe partecipare all'apertura dell'ottava edizione della