Un asteroide è in arrivo sulla Terra, non si schianterà sul nostro pianeta, orbiterà come una mini Luna per 2 mesi

Dimenticate “Armageddon Giudizio finale” non succederà nulla di quanto visto nel film. Ma sulla terra incombe un asteroide chiamato 2024 PT5, di circa 10 metri di diametro che sta per raggiungere la Terra. Ma non ci sarà impatto. La forza di gravità lo terrà lontano dalla crosta terrestre, anche se questo masso cosmico graviterà attorno al nostro pianeta per circa due mesi. Avremo una sorta di seconda luna. Lo sostiene con una studio Carlos de la Fuente Marcos, dell'Università Complutense di Madrid. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Research Notes. La ricerca ha calcolato la traiettoria che nei prossimi mesi percorrerà l'asteroide 2024 PT5, in avvicinamento alla Terra.





Lo studio

Lo studio ha preso in considerazione i dati del sistema di allerta di impatto asteroidi e i ricercatori spagnoli hanno notato l'avvicinamento di 2024 PT5 calcolandone la traiettoria. Secondo i risultati dello studio, l’asteroide non entrerà in rotta di collisione con il nostro pianeta. Sarà solo agganciato dalla gravità terrestre e farà un giro completo del globo prima di proseguire il suo viaggio attorno al Sole. Tutto questo accadrà alla fine di settembre e per 53 giorni , fino a metà novembre, la Terra avrà anche una mini luna. Secondo i ricercatori l'asteroide appartiene alla classe Arjuna. Si tratta di asteroidi caratterizzati dall’avere un'orbita simile a quella terrestre. I ricercatori hanno escluso che possa essere un detrito spaziale.





Non è una novità

L’asteroide che si avvicina alla Terra non è una novità. Può capitare, visto che sono tanti gli asteroidi che popolano il Sistema solare e che qualche breve periodo vengano catturati dalla gravità terrestre per poi essere scagliati via. Succederà la stessa cosa anche con 2024 PT5. Nel 2006, un piccolo asteroide ha orbitato attorno alla Terra per circa un anno. Un altro nel 2020.