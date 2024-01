Un grande amore coronato con il sì: Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa si sposano a Gorga

Riservatissimi. Lontani dal mondo del gossip da sempre. Adesso, però, Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa sono marito e moglie. Quindi devono fare i conti con i giornalisti e con le telefonate che si susseguono in questi ultimi giorni. Il sì a Gorga, piccolo paese della provincia di Roma dove l'attore è nato. La cerimonia riservatissima con pochi intimi amici.

Il testimone di nozze dello sposo è stato Enzo Salvi e tra gli invitati c'erano anche Pier Francesco Pingitore, Alberto Laurenti e Rino Barillari (re dei paparazzi, apprezzato in tutto il mondo). Elegantissimi, gli sposi hanno fatto commuovere tutti i presenti al Comune di Gorga

TUTTO SU MAURIZIO MATTIOLI

"Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre ero in acque mosse". Così Maurizio ha raccontato l'incontro con Simonetta. La vita di Mattioli, attore amatissimo dal pubblico, ha iniziato a recitare giovanissimo. Teatro e cinema hanno sempre fatto parte della sua vita e poi, successivamente, l'arrivo in tv con decine e decine di fiction.

Nel 1977 ha sposato Barbara Divita, che nel 2007 la donna è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale. Dopo una lunga malattia è morta nel 2014. La coppia non ha avuto figli, Maurizio era papà di Francesca (nata nel 1974 da una precedente relazione).

CHI E' SIMONETTA BENINCASA?

Simonetta, invece, è sempre rimasta nell'ombra per molti anni. Ha 70 anni e non fa parte del mondo della tv o del cinema. Nel 2015 ha conosciuto Maurizio e il loro amore, scoppiato all'improvviso, è rimasto in sordina per molto tempo. A Storie italiane, su Rai1, dove la coppia è stata ospite per molti anni, Maurizio ha raccontato: "Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee".