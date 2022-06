Un hotel volante che può ospitare fino a 5000 persone e che non atterra mai, svelato il progetto dello Sky Cruise

Forse è il futuro delle vacanze, per i super ricchi. Un hotel volante che resta sospeso in cielo senza mai toccare terra, anche in caso di guasto (tutte le riparazioni sarebbero effettuate in volo) con tutti i comfort degli hotel di lusso. Questa struttura potrebbe ospitare fino a 5.000 persone. Si tratta di un progetto ambizioso chiamato Sky Cruise, è un gigantesco aereo alimentato da 20 motori a fusione nucleare ed è stato pensato per non avrebbe mai bisogno di tornare sulla Terra, mentre i passeggeri sarebbero traghettati su questo hotel volante dagli aerei di linea convenzionali.





Un aereo a guida autonoma

Hashem Alghaili, un comunicatore scientifico yemenita e produttore di video ha creato un modello incredibilmente dettagliato di questo aereo da crociera che potrebbe, un giorno, diventare il futuro dei trasporti Lo Sky Cruise non avrebbe bisogno di presonale per pilotarlo, infatti il progettista lo ha pensato a guida completamente autonoma.

Il video

Su Youtube ( questo il link: https://www.youtube.com/watch?v=ZrodDBJdGuo ) si trova il video del progetto in cui si parla in maniera entusiasta di questo aereo/hotel del futuro, promettendo ristoranti e un gigantesco centro commerciale nel cielo, oltre a palestre, teatri e persino una piscina. Ma c’è anche altro. Questa gigantesca macchina volate potrebbe diventare la location perfetta per il matrimonio.





Il nuovo Titanic

La paura di chi ha visto il progetto è che lo Sky Cruise diventi il moderno Titanic, sottolineando che avere ascensori all'esterno dell'aereo sarebbe tutt'altro che aerodinamico e che se un aereo alimentato da un reattore nucleare si schiantasse, potrebbe distruggere una città. Gli alti costi di sviluppo e produzione poi potrebbero essere difficili da ammortizzare e c’è anche chi ironicamente sostiene che già si vede sicuro di potersi permettere solo un biglietto per il ponte più basso senza spazio per le gambe e senza accesso alla lounge. Insomma, non un aereo da compagnia Low Cost, ma solo per super ricchi.





Lo Sky Cruise, forse in futuro

Per ora è solo un progetto e sembra ancora lontana la tecnologia di fusione prevista per alimentare lo Sky Cruise e forse, questo aereo, non verrà mai costruito. O forse lo sarà solo nell’anno 3000.