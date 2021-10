Un milione di dollari a ciascun amico, il gesto di Clooney è pieno di retroscena

Un milione di dollari in quattordici valigie. Proprio come in un film, George Clooney regala soldi ai suoi amici più cari (quattordici in totale). Il fatto non è nuovo, ma è accaduto diversi anni fa. Adesso, in un’intervista a GQ l’attore più sexy di sempre racconta il motivo di quel gesto. E le sue parole lasciano tutti senza fiato. “Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato: ‘Tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?'”, racconta nella lunga intervista Clooney.

IL RACCONTO INEDITO DI CLOONEY

Poi scende nei dettagli e dice di aver noleggiato un furgone per andare in una banca a Los Angeles per prelevare quei contanti. “Gli addetti alla sicurezza si stavano ca**ndo addosso“, continua a raccontare Clooney che riesce a convincere i suoi amici ad accettare quei soldi. “Ho mostrato una mappa indicando tutti i posti che ho avuto modo di vedere grazie a loro e li ho convinti ad accettare quei soldi”, dice.