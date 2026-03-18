Un morto per la caduta di una cabina di un ovovia ad Elgelberg in Svizzera, dove ci sono forti raffiche di vento
18 marzo 2026, ore 16:00
La vittima era salita da sola in cabina, la polizia federale, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna, ha escluso qualsiasi coinvolgimento di italiani
Una persona è deceduta a seguito dell'incidente avvenuto questa mattina nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un'ovovia a causa del forte vento. Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la radio televisione svizzera. La vittima era salita da sola nella cabina caduta. La polizia federale, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna, ha escluso qualsiasi coinvolgimento di italiani
Il sito '20 Minutes' ha diffuso un video amatoriale che mostra la cabina rotolare più volte lungo un pendio. Gli impianti di risalita sono stati chiusi a causa del forte vento, che ha portato anche ad annullare una gara che era in programma nel comprensorio sciistico.
Al momento la regione è interessata da forti venti con raffiche che superano gli 80 km/h e raggiungono i 130 km/hnelle zone più esposte, secondo i dati di MeteoSwiss.
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