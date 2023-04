Un sabato ricco di sport, Nel calcio la sconfitta dell’Inter e i pareggi per Napoli e Milan, ma anche tennis e motogp

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Calcio

Il primo a scendere in campo nel sabato calcistico è stato il Milan che ha pareggiato 1-1 a Bologna. Rossoneri sotto di un gol dopo 1 minuto con un gol di Sansone, pareggia al 40esimo con Pobega. I rossoneri salgono a 53 punti in classifica e raggiungono la Roma. Rossoneri in formazione rimaneggiata per risparmiare forze in vista del ritorno di Champions con il Napoli e proprio i primi in classifica hanno pareggiato in casa con il Verona. 0-0 al Maradona con gli ospiti che creano un bunker impenetrabile in difesa. Spalletti tenta la carta Osimhen nella ripresa ed è proprio lui a sfiorare il gol, ma il tiro termina sulla traversa a Montipò battuto. Nella terza sfida del sabato il Monza espugna il Meazza battendo l'Inter con una rete del difensore Luca Caldirola al 78esimo minuto di gioco. I nerazzurri adesso sono al quinto posto con 51 punti in classifica, 2 meno del Milan. Domani alle 12.30 si gioca Lecce-Sampdoria, alle 15 Torino-Salernitana, alle 18 Sassuolo-Juventus, alle 20.45 Roma-Udinese. Il turno si chiuderà lunedì con Fiorentina-Atalanta.





Tennis

Niente da fare per Jannik Sinner, la sua avventura al Master 1000 di Montecarlo si ferma in semifinale. L’azzurro è stato sconfitto in tre set dal danese Holger Rune per 1-6 7-5 7-5 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Il match è stato interrotto dalla pioggia. Nella finale di domani, Rune affronterà il russo Andrey Rublev, numero 6 al mondo, che nell'altra semifinale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz col punteggio di 5-7, 6-1, 6-3. La sfida tra i due è stata una battaglia incredibile. Alla fine ha avuto la meglio il 19enne di Gentofte, uscito fuori alla distanza dopo un primo set dominato dall'azzurro che ha poi avuto difficoltà al servizio e ha commesso tanti errori.